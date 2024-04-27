السبت 27-04-2024
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السبت، 27-04-2024 09:00 م

أسرى لدى القسام لحكومتهم : تخليتم عنا

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الوكيل الاخباري - عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا لأسرى لديها يطالبون حكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم.


وبينما قالت القسام إن "الضغط العسكري أدى لمقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم" طالب أسير لدى القسام حكومة نتنياهو بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة"، قائلا "نعيش أوضاعا صعبة تحت القصف العنيف"، وأضاف "نشعر أحيانا أنكم تخليتم عنا".

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