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الإثنين، 12-04-2021 09:36 ص

الافتاء : اجراء فحص كورونا وتلقي اللقاحات لا يعتبر من المفطرات في رمضان

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد ورود العديد من التساؤلات حول اخذ لقاحات كورونا واجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس اصدرت دائرة الافتاء الرأي الشرعي حول هذه الاسئلة .

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وقالت دائرة الافتاء انّ فحص كورونا لا يُفطر الصائم لأن أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق وبينت دائرة الافتاء بأن الفحص لا يعتبر من المفطرات . 

 

كما أكدت دائرة الافتاء العام أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لا يُعد من المفطّرات في شهر رمضان المبارك لأن المطعوم يؤخذ في العضل، وكل حقنة يأخذها الصائم في نهار رمضان بالعضل لا تعد من المفطّرات.

 




 

 


 

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