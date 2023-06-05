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الإثنين، 05-06-2023 08:00 م

الامن العام : القبض على اخطر المطلوبين في الاردن

الامن


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي ومكافحة المخدرات تمكنت من مداهمة وإلقاء القبض على شخص مطلوب ويُعد من أخطر المطلوبين في المملكة وهو المطلوب الأول في منطقة غرب البلقاء ومصنف بالخطر جداً والمسلح وبحقه 32 طلباً أمنيّاً بقضايا الشروع بالقتل وإطلاق العيارات النارية وزراعة المخدرات والاتجار بها. 

وفي التفاصيل،فإنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة البحث الجنائي تولى منذ مدّة التحقيق وتتبع وجمع المعلومات حول ذلك المطلوب المتواري عن الأنظار منذ مدّة طويلة، إذ تمكّن الفريق اليوم من تحديد مكانه داخل إحدى المزارع في غرب البلقاء .

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وأكّد الناطق الإعلامي، أنّه وفور تحديد مكانه قامت قوة أمنية متخصصة من إدارة البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات، بالتوجّه للمكان ومداهمته وإلقاء القبض على ذلك المطلوب، وضُبط بحوزته سلاح ناري وبوشرت التحقيقات معه .

 

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