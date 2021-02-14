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الأحد، 14-02-2021 10:26 م

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية كثفوا حملاتهم الامنية ورقابتهم لالتزام الأفراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال والمولات التجارية، وحرروا منذ صباح هذا اليوم 1755 مخالفة لاوامر الدفاع ومخالفة 11 مقهى و 3 منشآت لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع.
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وأكد الناطق الاعلامي أن هذه الحملات الأمنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف ويومي في كافة مناطق المملكة .

داعياً الجميع للالتزام بارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

 




 

 


 

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