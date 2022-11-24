الخميس 24-11-2022
الوكيل الاخباري

تفعيل الدفع الالكتروني لمستخدمي تطبيقات النقل الذكية في الأردن

12 اتفاقية استثمارية في الطفيلة الصناعية بقيمة 17 مليون دينار

الدوريات الخارجية تُحذر السائقين

الأرصاد: الأداء المطري دون معدلاته السنوية حتى الآن

اصابة 24 طالبة مدرسة بضيق تنفس ومدير مستشفى البشير يعلق

البطاينة: استبدال وحدات الإنارة في مناطق غرب إربد وفرت 70 الف دينار شهريا

عضة كلب ضال تكلف بلدية 4 آلاف دينار

السير: إغلاق كلي وتحويلات مرورية ضمن تقاطع عين غزال حتى الأحد المقبل

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الأمن: التعامل مع 8 قضايا ترويج للمخدرات خلال 48 ساعة

الخميس، 24-11-2022 01:53 م

البطاينة: استبدال وحدات الإنارة في مناطق غرب إربد وفرت 70 الف دينار شهريا

أضوية (LED) في أحد الشوارع - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

اضافة اعلان

 قال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة إن عملية استبدال وحدات الإنارة في مناطق غرب إربد وفرت 70 الف دينار شهريا من استهلاك الطاقة.


وقال البطاينة لـ "الوكيل الإخباري" إن البلدية قامت باستبدال 6128 وحدة إنارة وبحاجة إلى 2000 وحدة انارة جديدة (led) لاستكمال العملية في كافة مناطق غرب إربد.


وبين أن المشروع يعمل على تقليل الكلف المالية المرتفعة على البلدية وتحسين مستوى الإنارة


يشار إلى أن المشروع يشتمل على الاستعاضة عن وحدات الإنارة التقليدية في شوارع البلديات بوحدات موفرة للطاقة (LED)

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التنمية الاجتماعية

التنمية تعلن عن جاهزية مديرياتها لمواجهة الظروف الجوية السائدة

8202217194631713011217

تفعيل الدفع الالكتروني لمستخدمي تطبيقات النقل الذكية في الأردن

000f13f9-1606127240

12 اتفاقية استثمارية في الطفيلة الصناعية بقيمة 17 مليون دينار

0L5A0473

الدوريات الخارجية تُحذر السائقين

image

اصابة 24 طالبة مدرسة بضيق تنفس ومدير مستشفى البشير يعلق

file (1)

عضة كلب ضال تكلف بلدية 4 آلاف دينار

أخبار متعلقة
315637182_216122910763408_9017360313225081837_n

البطاينة يؤكد ضرورة التحول الرقمي لعمل البلدية

سيسيييي

وزارة الطاقة: جففوا الملابس بالشمس بدلاً من آلة التجفيف لتقليل استهلاك الكهرباء