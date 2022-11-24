البطاينة: استبدال وحدات الإنارة في مناطق غرب إربد وفرت 70 الف دينار شهريا

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

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قال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة إن عملية استبدال وحدات الإنارة في مناطق غرب إربد وفرت 70 الف دينار شهريا من استهلاك الطاقة.





وقال البطاينة لـ "الوكيل الإخباري" إن البلدية قامت باستبدال 6128 وحدة إنارة وبحاجة إلى 2000 وحدة انارة جديدة (led) لاستكمال العملية في كافة مناطق غرب إربد.





وبين أن المشروع يعمل على تقليل الكلف المالية المرتفعة على البلدية وتحسين مستوى الإنارة





يشار إلى أن المشروع يشتمل على الاستعاضة عن وحدات الإنارة التقليدية في شوارع البلديات بوحدات موفرة للطاقة (LED)

