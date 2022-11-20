الأحد 20-11-2022
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هدية أردنية لزوجها بمناسبة كأس العالم تلهب مواقع التواصل - صورة
مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وريدينج البريطانية
الملك: نثق بقدرة قطر على تنظيم المونديال بشكل باهر
مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض
أخبار الشركات
أخبار الشركات
الاعلان عن اطلاق برنامج "Touchdown" بالتعاون بين مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا و حاضنة الاعمال IPARK و السفارة الأمريكية
مدرسة المونتيسوري الحديثة تعتمد حلول "زين كاش"
"Entro Gate" تشارك في فعاليات أسبوع الريادة العالمي 14
البنك العربي "راعي مصرفي" لمنتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشَّرق الأوسط وشمال افريقيا "MENA ICT Forum"
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