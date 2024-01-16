التدريب المهني تحقق إنجازًا بنسبة الاستجابة وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة

الوكيل الاخباري - أظهرت نتائج تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 نجاحًا باهرًا لمؤسسة التدريب المهني، لا سيما وأن المؤسسة جاءت ضمن المؤسسات العامة والصناديق الأعلى في نسبة الاستجابة، في إطار سعي المؤسسة لتحقيق الأهداف والتزامها بمعايير الجودة والشفافية.

اضافة اعلان



وعبرت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن اعتزازها بتحقيق هذا الإنجاز وتعهدت بالاستمرار في تقديم خدمات تدريبية عالية الجودة لتعزيز التنمية المهنية في المجتمع.