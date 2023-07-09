التدريب المهني تطلق منصة رقمية

الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة التدريب المهني اليوم الأحد، منصة لرصد الاقتراحات للمجتمع المحلي وموظفي المؤسسة بعد ان أنهت البرمجة الخاصة من خلال الرابط الخاص بالموقع http://cert.vtc.gov.jo/vtcsugg/.



وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، ستكون الخدمة مربوطة مع النظام الإداري للتحقق من أن الاقتراح مقدم من الموظف، وبالتالي يمكن احتساب النقاط له، والاستجابة لتطلعات المجتمع المحلي والمهتمين، بهدف تقديم خدمة عمومية ذات نوعية.



وأكدت المؤسسة، أن قطاع التدريب المهني يواجه تحديات ويتطور بشكل كبير ويتوافق مع تحديث آليات التسيير والتحول الرقمي.

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