الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

التربية توضح بشأن امتحان الرياضيات للتوجيهي الإثنين

رئيس الوزراء يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

تنويه هام من التربية الى أهالي طلبة التوجيهي

المستقلة للانتخاب تفتح باب التحقق من مكان الإقامة

جامعة العلوم الإسلامية تعلن حاجتها لتعيين مدرسين

الخارجية الفلسطينية: عدم معاقبة الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم

زاخاروفا تحذر كييف من استهداف محطة زابوروجيه

التدريب المهني تطلق منصة رقمية

الجمارك تبدأ بمقابلة المرشحين للتعيين

الأحد، 09-07-2023 11:17 ص

التدريب المهني تطلق منصة رقمية

4


الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة التدريب المهني اليوم الأحد، منصة لرصد الاقتراحات للمجتمع المحلي وموظفي المؤسسة بعد ان أنهت البرمجة الخاصة من خلال الرابط الخاص بالموقع http://cert.vtc.gov.jo/vtcsugg/.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، ستكون الخدمة مربوطة مع النظام الإداري للتحقق من أن الاقتراح مقدم من الموظف، وبالتالي يمكن احتساب النقاط له، والاستجابة لتطلعات المجتمع المحلي والمهتمين، بهدف تقديم خدمة عمومية ذات نوعية.

وأكدت المؤسسة، أن قطاع التدريب المهني يواجه تحديات ويتطور بشكل كبير ويتوافق مع تحديث آليات التسيير والتحول الرقمي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a9a5c2c6-373c-465d-99d7-960fc0c885d4

أمين عام سلطة المياه يستقبل وفد عراقي للاطلاع على التجربة الأردنية المائية

720236114753189493339

التربية توضح بشأن امتحان الرياضيات للتوجيهي الإثنين

الخصاونة ٢

رئيس الوزراء يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

وزارة التربية والتعليم

تنويه هام من التربية الى أهالي طلبة التوجيهي

5418d81f-0a19-4aec-8065-df8799a4389f

المياه : توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع خط ناقل للمياه المعالجة في اربد بقيمة 7,6 مليون دينار

520231617237105953706

المستقلة للانتخاب تفتح باب التحقق من مكان الإقامة

أخبار متعلقة
wwwrrr

مؤسسة التدريب المهني تحتفل بالأعياد الوطنية

مدرسة

وزير التربية يوضح حول زيادة عدد أيام العام الدراسي بالمدارس