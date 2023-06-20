مؤسسة التدريب المهني تحتفل بالأعياد الوطنية

الوكيل الاخباري - احتفلت مؤسسة التدريب ، في الأكاديمية الأردنية للسياحة والفندقة، اليوم الثلاثاء، بعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش العربي، وذكرى الثورة العربية الكبرى.



وقال مدير الاتصال والإعلام بالمؤسسة جميل القاضي، خلال الاحتفال الذي جاء بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، ونادي الراية الهاشمية، ولجنة صحة ماركا، "إننا نحتفل اليوم بعيد الجلوس الملكي لجلالة الملك عبد الله الثاني على العرش الذي قاد هذا الحمى العربي الهاشمي منذ 24 ربيعا عربيا هاشميا، وها نحن نتفيأ ظلال الثورة العربية الكبرى التي على أساسها نشأ وتأسس هذا الحمى العربي الأردني الهاشمي".

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