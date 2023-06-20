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الثلاثاء، 20-06-2023 05:32 م

وزير التربية يوضح حول زيادة عدد أيام العام الدراسي بالمدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الوزارة تسعى وفق خطة تطوير المسار المهني الطموحة إلى رفع نسبة التحاق الطلبة بهذا المسار إلى ما يقارب 30 بالمئة، مبينًا أنها بدأت بحملة إرشاد في مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام استهدفت طلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع، لبيان أهمية التعليم المهني.

وشدد على ضرورة التزام معلمي التعليم المهني بالبرنامج التدريبي الذي تنفذه الوزارة لهم لرفع كفاياتهم ومهاراتهم لتنفيذ ما يتعلق بتطوير المسار التعليمي المهني وبرنامج BTEC.

كما بين الدكتور محافظة، أن قرار الوزارة بزيادة عدد أيام العام الدراسي 20 يوما لكل فصل، يأتي في سياق خطتها لبرنامج التدخلات العلاجية وتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة، مؤكدا ثقته بالكوادر التعليمية والإدارية في تغليب مصلحة أبنائهم الطلبة نظرا للحاجة الكبيرة لتنفيذ هذا البرنامج.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتدريب المعلمين على هذا البرنامج قبل بدء العام الدراسي المقبل، داعيا المعلمين إلى الالتزام بالدوام، وتنفيذ البرنامج للمحافظة على المستوى التعليمي والتحصيلي للطلبة، حيث ستطبق الخطة العلاجية لثلاث سنوات مقبلة على الأقل.

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