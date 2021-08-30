التربية تحدد أيام الدوام للمدارس العاملة بالتناوب

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات أن عدد الطلبة الكلي الذين سيلتحقون على مقاعد الدراسة يوم الأربعاء 2 مليون و 200 ألف طالب وطالبة.



وأضافت في تصريح متلفز أن عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة الى الحكومية بلغ قرابة 42 ألف طالب وطالبة ، فيما بلغ عدد المدارس التي ستعمل بالتناوب قرابة ألفي مدرسة من أصل 3975 مدرسة حكومية.



وبينت قبيلات أنه فيما يتعلق بالمدارس التي ستعمل بالتناوب ، سيتم تقسيم الشعبة الواحدة الى مجموعتين ، الأولى تتلقى دروسها وجاهيا أيام الأحد ، الثلاثاء ، الخميس ، والثانية في باقي أيام الأسبوع ، وفي الأسبوع التالي يتم العكس بأيام الدوام.

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