التربية تحقق في حادثة ضرب طالب بوحشية في إربد- صورة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير تربية لواء الكورة معن الشناق، اليوم السبت، إن المعلم الذي اعتدى على طالب في إربد قام بدفعه من مقعد إلى آخر.

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وقال الشناق لـ "الوكيل الإخباري" إن مدير المدرسة سيأخذ الاجراء الاداري، مبينا أنه سيتم تحرير عقوبة بحقه.

وأشار إلى أن مديرية التربية شكلت لجنة تحقيق، ستباشر عملها يوم غد الأحد للوقوف على حيثيات القضية.

وطالب ولي أمر الطالب عياض الزقيلي برد اعتبار ابنه بعد الضرب المبرح الذي تعرض له.

وكان قد نشر "الوكيل الإخباري" عن تعرض طالب مدرسة في لواء الكورة بإربد للضرب والإهانة من قبل أحد المعلمين في مدرسته.



