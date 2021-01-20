التربية تنشر دليل العودة إلى المدارس

الوكيل الإخباري - خاص
- نشرت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني دليل العودة إلى المدارس للفصل الدراسي الثاني 2020/2021. اضافة اعلان
وبحسب الدليل الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فقد شمل الدليل إعداد سيناريوهات للعودة للمدارس تضمن السلامة العامة للطلبة والمعلمين والعاملين بشكل تكاملي، والتشاركية في وصول الخدمات جميعها إلى المدرسة، بالتنسيق الكامل والمباشر مع وزارة الصحة ومديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة والمؤسسات والمنظمات المعنية بالصحة والسلامة العامة على مستوى المحافظات، مع التركيز على تفعيل أقسام الصحة المدرسية كلها.
ومنح الدليل مدير التربية استخدام الصلاحيات المفوضة له لاتخاذ القرارات وبحسب مستجدات الوضع وطبيعة المناطق التي تتبع لها المدارس والمديريات؛ لضمان السلاسة الإدارية في العمل، واتخاذ القرارات المناسبة لتوفير الاحتياجات الفنية التعليمية وإعادة توزيعها واستخدامها في تيسير تقديم الخدمات التعليمية.
واشترط الدليل تطوير الإجراءات المدرسية بما يلائم ظروف المرحلة: ويشمل ذلك التخطيط لتغييرات محتملة في السنة الدراسية، لا سيما في ما يتعلق بالإجازات والامتحانات، وتطوير إجراءات مرنة تتعلق بالحضور والغياب والإجازات المرضية؛ لتشجيع الطلبة والموظفين على البقاء في بيوتهم عند مرضهم أو عند اعتنائهم بفرد من الأسرة يعاني المرض.
وتضمن الدليل أيضا، دعم جميع فئات الطلبة في المدرسة: ويشمل ذلك مراعاة احتياجات الطلبة الذين يعانون أمراضا مزمنة، والطلب من أولياء الأمور جميعهم الإبلاغ عن أية حالات مرضية معينة والحصول على استشارة طبية من مزودي خدمات الرعاية الصحية حول الإجراءات المتبعة للحضور إلى المدرسة فيما يتعلق بهذه الحالات تحديدا، ومراعاة الاحتياجات المحددة للطلبة ذوي الإعاقة، ومعالجة تأثر الفئات التي لم تحظ بفرص التعليم من جراء المرض أو تبعاته الثانوية.
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