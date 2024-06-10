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الإثنين، 10-06-2024 01:14 م

الجامعة الأردنية تعلن عن موعد بدء العطلة الصيفية

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الوكيل الاخباري- قال مدير وحدة الاعلام والعلاقات العامة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد واصف ، ان موعد بدء العطلة الصيفية لطلبة الجامعة الأردنية ستكون اعتبارا من16 حزيران الحالي.اضافة اعلان


وقال واصف لـ "الوكيل الاخباري" إن إجازة ما قبل الفصل الصيفي لطلبة الجامعة الأردنية ستنتهي بـ اليوم الرابع من تموز القادم.

وأشار إلى أن اخر موعد لتقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي سيكون يوم الخميس بتاريخ13 حزيران الحالي.

وبين أن موعد بدء الفصل الصيفي سيكون اعتبارا من اليوم الاحد السابع من تموز القادم.

 




 

 


 

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