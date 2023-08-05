الحكومة تقترح نظاماً يرفع رسوماً تتقاضاها التربية من المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - رفع نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023 المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، من رسوم تستوفيها وزارة التربية والتعليم من هذه المؤسسات.

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وتحدث النظام المقترح عن رسوم تبلغ 200 دينار عن كل شعبة صفية في المدارس و200 في رياض الأطفال مقابل إصدار رخصة، بعد أن كان رسم إصدار الرخصة لأول مرة يبلغ 1000 دينار للمدارس و200 دينار للروضات في النظام المعمول به حاليا.



وكذلك، تم رفع رسوم إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة المحددة لوقف العمل بها إلى ألف دينار للمدارس و100 دينار لرياض الأطفال، مقابل تجديد الرخصة سنويا بلغ 200 دينار للمدارس و100 دينار للروضات في النظام الحالي.



وأصبح في النظام الجديد رسم إضافة شعبة صفية 200 دينار للمدارس ورياض الأطفال بعد أن كان هذا الرسم يبلغ 25 دينارا في النظام الحالي.



وأشار النظام إلى رسوم تصل إلى 1000 دينار مقابل إضافة مرحلة تعليمية أو جزء منها في المدارس و200 دينار في رياض الأطفال.



وزاد النظام المقترح من رسوم اعتماد برنامج تعليمي أجنبي لأول مرة من 2000

دينار إلى 5 آلاف دينار، وتحدث عن رفع رسم استمرارية اعتماد البرنامج الأجنبي كل عام دراسي يبلغ 2000 دينار بدلا من 1000 دينار.



ويمكن الاطلاع على النظام المقترح من خلال موقع ديوان التشريع والرأي ( انقر هنا )







