السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

العضايلة: "العليا المصرية الأردنية المشتركة" تنعقد الاثنين المقبل في عمان

التربية: الانتهاء من تصحيح مبحثي الرياضيات واللغة الإنجليزية في امتحان "التوجيهي" اليوم

الحكومة تقترح نظاماً يرفع رسوماً تتقاضاها التربية من المدارس الخاصة

العثور على جثة ثلاثيني ملقاة على الأرض بالشارع في عمان

الأعلى لذوي الإعاقة: البطاقات التعريفية بديل التقرير الطبي قريبا

التربية توضح حول انتشار شائعات عن موعد نتائج التوجيهي

وفاة طالبة بالصف الأول ثانوي والتربية تنعاها

لدغة عقرب لوريس السام تقتل طفلة في العقبة

الحمل الكهربائي ينخفض ويسجل 3445 ميغاواط أمس الجمعة

السعودية تبتعد عن النفط

السبت، 05-08-2023 11:32 ص

الحكومة تقترح نظاماً يرفع رسوماً تتقاضاها التربية من المدارس الخاصة

مدارس-خاصة-تعبيرية


الوكيل الاخباري - رفع نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023 المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، من رسوم تستوفيها وزارة التربية والتعليم من هذه المؤسسات.

اضافة اعلان


وتحدث النظام المقترح عن رسوم تبلغ 200 دينار عن كل شعبة صفية في المدارس و200 في رياض الأطفال مقابل إصدار رخصة، بعد أن كان رسم إصدار الرخصة لأول مرة يبلغ 1000 دينار للمدارس و200 دينار للروضات في النظام المعمول به حاليا.


وكذلك، تم رفع رسوم إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة المحددة لوقف العمل بها إلى ألف دينار للمدارس و100 دينار لرياض الأطفال، مقابل تجديد الرخصة سنويا بلغ 200 دينار للمدارس و100 دينار للروضات في النظام الحالي.


وأصبح في النظام الجديد رسم إضافة شعبة صفية 200 دينار للمدارس ورياض الأطفال بعد أن كان هذا الرسم يبلغ 25 دينارا في النظام الحالي.


وأشار النظام إلى رسوم تصل إلى 1000 دينار مقابل إضافة مرحلة تعليمية أو جزء منها في المدارس و200 دينار في رياض الأطفال.


وزاد النظام المقترح من رسوم اعتماد برنامج تعليمي أجنبي لأول مرة من 2000
دينار إلى 5 آلاف دينار، وتحدث عن رفع رسم استمرارية اعتماد البرنامج الأجنبي كل عام دراسي يبلغ 2000 دينار بدلا من 1000 دينار.


ويمكن الاطلاع على النظام المقترح من خلال موقع ديوان التشريع والرأي ( انقر هنا )




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202319211744868765083

العضايلة: "العليا المصرية الأردنية المشتركة" تنعقد الاثنين المقبل في عمان

تت

التربية: الانتهاء من تصحيح مبحثي الرياضيات واللغة الإنجليزية في امتحان "التوجيهي" اليوم

620222319130647460871

العثور على جثة ثلاثيني ملقاة على الأرض بالشارع في عمان

8202342157559374744140

الأعلى لذوي الإعاقة: البطاقات التعريفية بديل التقرير الطبي قريبا

٧

التربية توضح حول انتشار شائعات عن موعد نتائج التوجيهي

640px-إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون

وفاة طالبة بالصف الأول ثانوي والتربية تنعاها