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الأربعاء، 15-03-2023 04:04 م

الحكومة تمدد تقديم الدعم المالي لمشغلي النقل العام

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الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على تمديد الدَّعم المالي المقدَّم من الحكومة إلى مشغِّلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي للأشهر الثلاثة المقبلة (نيسان وأيار وحزيران) وبكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين و 854 ألفاً و 770 ديناراً من خلال موازنات الوزارات والدوائر الحكومية.

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ويهدف القرار إلى دعم وسائط النقل العام لمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على أجور قطاع النقل، وتخفيف التكاليف على المشغلين وتجنيباً لانعكاس أسعار المحروقات على المواطنين؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 




 

 


 

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