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الخميس، 27-10-2022 05:05 م

الحنيطي يرعى إطلاق الموقع الأول من نوعه لاختبار الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط

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الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، إطلاق الموقع الأول من نوعه في الشرق الأوسط لاختبار الطائرات المسيرة والأنظمة المضادة لها والحرب الإلكترونية، والذي أطلقته شركة ديب إلمنت (Deep Element)، بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB).

ويمثل إطلاق موقع الاختبار قفزة نوعية في تمكين المملكة من إدارة عمليات الطائرات المسيرة التجارية والحكومية، ودعم دمجها في المجال الجوي الوطني، وتوفير مختبر فعال لتطوير السياسات المستقبلية والتدريب والشهادات لقيادة الطائرات المسيرة وفاعلية مواجهتها، وتتم إدارة الموقع على المستوى العملياتي باستخدام نظام تشغيل لإدارة حركة مرور الطائرات المسيرة على المستوى العالمي ويتضمن شبكة استشعار كاملة.

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