الإثنين 10-04-2023
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الإثنين، 10-04-2023 12:18 ص

الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة الأمير علي بن الحسين مأدبة الإفطار

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الوكيل الاخباري - شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأحد، مرتبات كتيبة الأمير علي بن الحسين الدبابات الرابعة (الكتيبة الرابحة)، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، مأدبة الإفطار، بحضور قائد المنطقة العميد الركن توفيق المرزوق.

وأكد اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته، والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مبديا اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

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