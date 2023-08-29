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الثلاثاء، 29-08-2023 04:31 م

الحنيفات يتفقد المعرض الدائم في إربد ويلتقي مزارعي سحم الكفارات

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الوكيل الإخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، خلال جولة في محافظة إربد، سير العمل والإنجاز في مشروع المعرض الدائم للتنمية الريفية الذي يقام في حدائق الملك عبدالله الثاني بالتعاون، بين وزارة الزراعة، ومؤسسة إعمار إربد وبلدية إربد الكبرى.

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وأشاد الوزير الحنيفات بمستوى العمل والإنجاز في المشروع الذي بلغ حوالي 50 بالمئة، قائلًا إن المشروع يوفر نافذة تسويقية منتظمة ودائمة للجمعيات والأسر المنتجة والمواسم الزراعية لمحافظة الشمال.


وأوضح أن مساحة المشروع تبلغ 4000 متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايين دينار، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع باقي الجهات لتوفير التمويل اللازم لإنجاز المشروع بالكامل.


وبين أن عطاء المرحلة الأولى ينتهي مع نهاية العام الحالي، فيما من المرجح أن ينجز المشروع بالكامل قبل منتصف العام المقبل.


واستمع الحنيفات من أمين سر مؤسسة إعمار إربد المهندس منذر البطاينة والمكتب الاستشاري، إلى مراحل العمل في المشروع الذي يسير وفق المدة الزمنية المقررة له، ليبدأ باستقبال الأسر المنتجة والجمعيات والمواسم الزراعية المختلفة.


من جهة ثانية، التقى الحنفيات مزارعي الجوافة في منطقة سحم الكفارات في بني كنانة، بحضور النائب خالد أبو حسان، واطلع على واقع القطاع والمعيقات التي تواجهه واحتياجاته.


وأكد الحنفيات العمل بدراسة احتياجات مزارعي الجوافة في لواء بني كنانة، سعيا لتطوير سلسلة القيمة المضافة وعمليات ما بعد الحصاد مثل التبريد لتحسين دخول المزارعين باستخدام مشروع النمط الزراعي الذي يمثل سلسلة القيمة لتحالفات الزراعة النوعية المتخصصة، وتعزيز إجراءات الاكتفاء الذاتي، وخصوصا أن منتجي الجوافة يعتبرون الأكثر جودة على مستوى المنطقة، وهو ما يستدعي الاهتمام الكبير بهذا المحصول.

 




 

 


 

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