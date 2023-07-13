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الخميس، 13-07-2023 05:48 م

الخارجية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان لمكافحة الكراهية الدينية

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية، التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف".

وأكدت الوزارة ضرورة التصدي لأفعال الكراهية بكل أشكالها، خاصة الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف، مشددة على أن التصدي لثقافة الكراهية والتمييز ورفض الآخر هو مسؤولية مشتركة، وضرورة لتكريس ثقافة السلام والقيم الإنسانية المشتركة.

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