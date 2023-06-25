الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

القوات المسلحة الأردنية و"البوتاس العربية" توقعان اتفاقية لتطهير منطقة امتياز الشركة الجنوبية من الألغام

ورشتان في مركز شباب قفقفا عن العنف والتسويق الإلكتروني

وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

مطالبة بشمول القطاع الخاص بعطلة عيد الأضحى

الحزن يخيم على مواقع التواصل إثر وفاة العقيد المتقاعد مناع أبو ريشة

توجيهات من وزير الأوقاف بشأن الحجاج الأردنيين

توضيح حول رواتب تقاعد الضمان

إدخال 10 حجاج أردنيين إلى المستشفيات بمكة المكرمة

اختتام مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة

توضيح حول خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالمقابلين

الأحد، 25-06-2023 08:02 م

ورشتان في مركز شباب قفقفا عن العنف والتسويق الإلكتروني

جرش


الوكيل الاخباري - عقد مركز شباب قفقفا، التابع لمديرية شباب جرش، اليوم الأحد، ورشتي عمل حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والتسويق الإلكتروني.

وفي الورشة الأولى، تناولت أخصائية العنف القائم على النوع الاجتماعي دينا العنزي مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي والبدني والنفسي وأسبابه وآثاره والوقاية منه وتعريف المشاركين بالجهات المعنية للحماية من العنف ومساعدة الأشخاص الذين يتعرضون له.

وفي الورشة الثانية، تحدثت المحاضرة المهندسة وجدان عبدالكريم عن التسويق الإلكتروني، وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال استخدام شبكة الإنترنت واستغلال مهاراتهم الشخصية في استخدام جهاز الحاسوب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

6202319163147207709067

مطالبة بشمول القطاع الخاص بعطلة عيد الأضحى

wwwww

الحزن يخيم على مواقع التواصل إثر وفاة العقيد المتقاعد مناع أبو ريشة

55

توجيهات من وزير الأوقاف بشأن الحجاج الأردنيين

6202314204540839168899

توضيح حول رواتب تقاعد الضمان

eee

إدخال 10 حجاج أردنيين إلى المستشفيات بمكة المكرمة

أخبار متعلقة
cc8498c9-منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

اختتام برنامج حزم اليافعين بمركز شباب الوسطية

ttt

محاضرة في الكرك حول القيادة

مفرق

اختتام برنامج حزم اليافعين في مديرية شباب المفرق

eee

جلسة تعريفية بمشروع نوادي البحث عن عمل

620231522141613841789

برامج تطوعية في مركزي شباب كفرنجة وعجلون

w

ورشة في إربد عن أهمية الأمن السيبراني