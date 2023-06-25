ورشتان في مركز شباب قفقفا عن العنف والتسويق الإلكتروني

الوكيل الاخباري - عقد مركز شباب قفقفا، التابع لمديرية شباب جرش، اليوم الأحد، ورشتي عمل حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والتسويق الإلكتروني.



وفي الورشة الأولى، تناولت أخصائية العنف القائم على النوع الاجتماعي دينا العنزي مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي والبدني والنفسي وأسبابه وآثاره والوقاية منه وتعريف المشاركين بالجهات المعنية للحماية من العنف ومساعدة الأشخاص الذين يتعرضون له.



وفي الورشة الثانية، تحدثت المحاضرة المهندسة وجدان عبدالكريم عن التسويق الإلكتروني، وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال استخدام شبكة الإنترنت واستغلال مهاراتهم الشخصية في استخدام جهاز الحاسوب.

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