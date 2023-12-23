الخارجية تصدر بياناً حول جريمة قتل اردني في المانيا

الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة بأن الوزارة تتابع حادثة وفاة مواطن أردني في مدينة هامبورغ الألمانية.



وأوضح السفير القضاة بأن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في برلين تتابعان مع السلطات الألمانية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها والتي لم تنتهي منها لغاية الآن. وأضاف بأن السفارة الأردنية في برلين بدأت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان الى الاْردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم.



وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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