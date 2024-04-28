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الأحد، 28-04-2024 07:29 ص

بمشاركة 52 دولة .. الأردن يستضيف مؤتمرا وزاريا تعاونيا في البحر الميت

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الوكيل الاخباري - ينطلق في البحر الميت الأحد، المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية بالشراكة مع التحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية.اضافة اعلان


وأكد وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، خالد الحنيفات، أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري التعاوني لدول آسيا والمحيط الهادي، الذي تنطلق فعاليته الأحد.

جاء ذلك خلال جلسة تنسيقية استباقية لانطلاق المؤتمر عقدت السبت، بحضور رئيس الاتحاد التعاوني الدولي الدكتور آرييل غواركو، ورئيس التحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي شاندرل ياداف.

وقال إن انعقاد هذا المؤتمر الذي يحضره 350 ضيفا من 35 دولة، يؤكد أهمية دور الأردن لكونه واحة أمن وأمان وسط إقليم مأزوم بالصراعات، وإن الأردن سيبقى منفتحا على العالم في المجالات كافة لتحقيق التكامل والتعاون لتطوير القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع الزراعي.

وأشار الحنيفات إلى أهمية القطاع التعاوني، مبينا أن الأردن اليوم يسعى إلى تطوير التشريعات والقوانين الداعمة للقطاع التعاوني، إضافة الى الدعم المباشر.

من جانبه ثمن غواركو، جهود الأردن في تنظيم وعقد المؤتمر، مؤكد أن الاتحاد التعاوني الدولي ينظر إلى الأردن على أنه منارة للعمل الإنساني والتطوير والنهضة في المنطقة.

وأشار إلى أن دول الاتحاد كافة تشارك في هذا المؤتمر، وتتطلع إلى مخرجات تخدم تطوير القطاع التعاوني.

 




 

 


 

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