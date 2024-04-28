الأحد 28-04-2024
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الأحد، 28-04-2024 07:13 ص

فيديو - للمرة الثانية .. مركبة وزير إسرائيلي آخر تتعرض لحادث خطير وإصابة والده

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الوكيل الاخباري - أصيب والد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون، مساء أمس السبت، بجروح خطيرة إثر حادث وقع لسيارة ابنه التي كان يقودها.

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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الحادث وقع في مدينة القدس المحتلة مع حافلة حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.


وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

 


 




 

 


 

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