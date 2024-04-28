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الأحد، 28-04-2024 07:06 ص

عيد ميلاد الأميرة رجوة يصادف اليوم

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الوكيل الاخباري - يصادف اليوم الأحد، العيد الثلاثون لميلاد سمو الأميرة رجوة الحسين.

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ولدت سموها بالرياض في 28 نيسان 1994، للمرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.


وعُقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على سمو الأميرة رجوة الحسين في الأول من حزيران العام الماضي.


وتلقت سموها دراستها الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.


وحصلت سموها على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأميركية.


ومن هوايات سموها، ركوب الخيل والرسم، وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية.
وتجيد سموها اللغتين الإنجليزية والفرنسية.




 




 

 


 

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