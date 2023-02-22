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الأربعاء، 22-02-2023 11:02 م

الخدمات الطبية الملكية : إدخال أحدث أنواع أجهزة الفحص والضبط للأجهزة الطبية

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الوكيل الاخباري - ترأس مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب يوسف زريقات، اجتماع مجلس أمناء معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية في جلسته الأولى اليوم الأربعاء.

وحضر الاجتماع كل من أعضاء المجلس: آمر معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية، المقدم المهندس ماجد الخوالده، ونائب العميد للشؤون الأكاديمية في جامعة عمان الأهلية، الأستاذ الدكتور جمال النابلسي، ومن الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور سمير فؤاد.

وقام المجلس بالاطلاع على السياسات العامة للمعهد واستراتيجياته وأسس تقييم الأداء في الجوانب الأكاديمية والإدارية كافة.

واستمع المجلس لإيجاز قدمه آمر المعهد عن رؤية المعهد وأهداف ومخرجات التعلم والتقرير السنوي للأداء والخطة التحسينية بما تشمل تأهيل وتدريب الكوادر العاملة وتطوير الخطة الدراسية وتحديث مرافق المعهد .

وأشاد أعضاء المجلس بتظافر الجهود التي تقدمها الخدمات الطبية الملكية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وجامعة البلقاء التطبيقية لتحقيق أفضل الإنجازات التي تسهم في تقدم المعهد وتحقيق رؤيته ورسالته.

وفي الختام، أكد المجلس حرصه على أن يكون المعهد كلية جامعية متوسطة عسكرية تقدم أفضل خدمة تعليمية وتواكب التطور على الصعيدين العلمي والأكاديمي.

وفي بيان لاحق للخدمات الطبية الملكية، أكد المعهد أنه وحرصاً على مواكبة التكنولوجيا المتقدمة في صيانة الأجهزة الطبية، تم إدخال أحدث أنواع أجهزة الفحص والضبط للأجهزة الطبية للتأكد من النتائج ومطابقتها حسب المعايير العالمية.

وأكد آمر المعهد ضرورة استخدام هذه الأجهزة بشكل دوري ومنظم وذلك لضمان دقة النتائج وجودتها بما يتماشى مع سياسة الخدمات الطبية الملكية بتقديم أفضل أنواع الخدمة لمستحقيها ضمن أعلى معايير الجودة.

وفي هذا الإطار، تم عقد دورة تدريبية لكوادر المعهد من المهندسين والفنيين على كيفية الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة، تمهيداً لاستخدامها في مشاغل الأجهزة الطبية بالخدمات الطبية الملكية.

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