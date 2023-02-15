الخصاونة: السعودية تحظى بمكانة خاصة لدى الملك وولي العهد

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء في مكتبه بمجلس النوَّاب، رئيس وأعضاء لجنة الأخوَّة البرلمانيَّة السُّعودية - الأردنيَّة في مجلس الشُّورى السُّعودي.

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وأكَّد الجانبان عُمق العلاقات الأخويَّة الاستراتيجيَّة المتميِّزة بين البلدين الشَّقيقين التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وأخيه خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وقال رئيس الوزراء إنَّ المملكة العربيَّة السعوديَّة تحظى بمكانة خاصَّة لدى جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموِّ الأمير الحسين بن عبد الله الثَّاني، وليِّ العهد، وعلى مستوى القيادات والمؤسَّسات والشَّعب الأردني، مؤكِّداً تطلُّع البلدين الشَّقيقين الدَّائم إلى ترسيخ العلاقات الأردنيَّة – السُّعوديَّة باعتبارهما "يتنفَّسان برئة واحدة".



ورحَّب الخصاونة بزيارة لجنة الأخوَّة البرلمانيَّة السُّعودية - الأردنيَّة في مجلس الشُّورى السُّعودي إلى المملكة، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي يبذلهما البلدان الشَّقيقان من خلال الزِّيارات واللِّقاءات المستمرَّة سواءً على مستوى القيادات أو المؤسَّسات، بهدف تعزيز العلاقات وتطوير أوجه التَّعاون بما يخدم المصالح والقضايا المُشتركة.



بدوره، أشاد رئيس لجنة الأخوَّة البرلمانيَّة السعوديَّة - الأردنيَّة الدكتور إبراهيم القنَّاص، بالعلاقات التَّاريخيَّة المتينة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والحرص الأكيد والمُشترك على ترسيخها في مختلف المجالات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، مؤكِّداً المكانة الخاصَّة التي يحظى بها الأردن لدى المملكة العربيَّة السُّعوديَّة قيادةً وشعباً.



وحضر اللِّقاء وزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة المهندس وجيه عزايزة، ومساعد رئيس مجلس النوَّاب ذياب المساعيد، والسَّفير السُّعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، وأعضاء الوفد السُّعودي اللِّواء محمَّد بن إبراهيم العجاجي، والدكتورة عائشة عريشي، والدكتورة أميرة الجعفري، وزاهر الشَّهري.