الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن “خطاب العرش تضمن خارطة طريق حددت ألاولويات التي يتعين علينا إنجازها معا في سياق الفصل المرن بين السلطات المختلفة”.



وشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين مجلس النواب والحكومة؛ لتحقيق ما يصبو إليه جلالة الملك عبد الله الثاني.



وبيّن، أنّه سيتم العمل قدما بتحديث منظومة الحياة السياسية التي تضمنت قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي وصلت بالأمس إلى مجلس النواب.

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