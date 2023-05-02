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الثلاثاء، 02-05-2023 09:42 م

الخصاونة يعمم بتأجيل الفعاليات الاحتفالية خلال فترة 26 أيار إلى 1 حزيران

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتأجيل أيّة فعاليات احتفالية من المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 أيار إلى 1 حزيران.

واكد الخصاونة في تعميمه على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ان ذلك يأتي في اطار التحضيرات التي يقوم بها الديوان الملكي الهاشمي لمراسم حفل زفاف صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم .

مشيراً انه يهدف الى تركيز جميع الجهود الرسمية على هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا واظهارها بالمظهر الذي يليق بها.

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