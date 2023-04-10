الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة ينقل رسالة خطيَّة من الملك لأمير قطر

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الإثنين، 10-04-2023 09:47 م

الخصاونة ينقل رسالة خطيَّة من الملك لأمير قطر

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رسالة خطيَّة من جلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه دعمها وتعزيزها.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير قطر لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في قصر لوسيل في العاصمة القطريَّة الدوحة مساء اليوم الاثنين.

ونقل رئيس الوزراء تحيَّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه سمو أمير دولة قطر وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة وللشعب القطري الشقيق التطور والنماء.

ومن جانبه، حمل سمو أمير قطر، رئيس الوزراء، تحيَّاته لأخيه جلالة الملك، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الأردني المزيد من التقدم والرخاء.

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