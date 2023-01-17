الخطيب: 41860 طالب عربي وأجنبي في الجامعات الأردنية

الوكيل الاخباري-

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قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي مهند الخطيب إن 41860 طالباً وافداً من 109 دول عربية وأجنبية ملتحقين على مقاعد الدراسة في مؤسساتنا التعليمية بنسبة 11% من إجمالي الطلبة.وأضاف خلال حديثه لإذاعة الأمن العام أن 11315 طالباً عربياً وأجنبياً التحقوا بجامعاتنا خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023.وبين الخطيب أن دولاً حصرت قبول ابناءها في بعض جامعاتنا نتيجة تحقيق بعضها مراكز متقدمة ضمن التصنيفات العالمية وتراجع تصنيفات أخرى وهذا امر يستدعي العمل والسعي من باقي الجامعات لتحقيق معايير الدخول للتصنيفات العالمية لجذب الطلبة الوافدين.وتابع الخطيب بأن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لضمان جودتها وضعت وفقا لقانونها معايير للاعتماد العام ، ومعايير للاعتماد الخاص لكل برنامج بهدف زيادة وتحسين جودة مخرجات الجامعات.وأشار إلى أن هناك وفود رسمية أردنية ستزور الدول التي حصرت قبولها في جامعاتنا، منوهاً بأن زيارة الوفد الاردني للعراق واقليم كردستان أسفرت عن اعادة الإعتراف بكافة مؤسسات التعليم العالي الرسمية لأغراض الدراسة الخاصة والإبتعاث.ولفت بأن الجامعة الاردنية دخلت مؤخرا ضمن تصنيف شنغهاي والذي يعتبر واحد من اهم التصنيفات العالمية كأول مؤسسة تعليم عالي اردنية تدخل هذا التصنيف.وأكد الخطيب بأن عدد من الجامعات الخاصة اثبتت دورها و كفاءتها كمؤسسات تعليمية وطنية وبدأت تتجه الى التصنيفات العالمية