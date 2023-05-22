الخيرية الأردنية الهاشمية تسلّم الدفعة الثالثة لكفالة العائلات السورية اللاجئة

الوكيل الإخباري- سلمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدفعة الثالثة من الكفالات لصالح 111 من العائلات السورية اللاجئة في محافظة إربد ضمن مشروع الدعم السكني للأسر السورية.



وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي في بيان اليوم الاثنين، إنه تم اختيار الأسر المستفيدة بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات المحلية في محافظة اربد ليتم تأمينهم بالسكن وضمن الشروط الصحية والاقتصادية المنصوص عليها من قبل مركز الملك سلمان.



يذكر أن المشروع تم إطلاقه على مدى ثلاث سنوات لتأمين سكن وكفالات لصالح أسر اللاجئين السوريين في الأردن، وضمن شروط: أن يكون رب الأسرة أو أحد أفراد العائلة ممن يعانون من أمراض في النخاع الشوكي أو اعتلال العضلات والذي يتسبب بعدم قدرة الشخص على الحركة وممارسة حياته الطبيعية ما يؤثر على قدرته لتأمين مصدر دخل أو تأمين القوت اليومي للعائلة.

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ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية و عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في مختلف مواقع تواجدهم.