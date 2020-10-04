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الأحد، 04-10-2020 11:28 ص

الدفاع المدني: تطهير وتعقيم 982 مركبة

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الوكيل الاخباري -تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية، مع 40 حريقا أتت على مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية والأشجار الحرجية والمثمرة والأعشاب.

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وتحدثت عن "سرعة الاستجابة التي كان لها دور في إخماد تلك الحرائق والسيطرة عليها ومنع انتشارها للأماكن المجاورة" وفق بيان للمديرية.

 

وقالت المديرية، إنها تعاملت كذلك مع 1274 حالة إسعافية مختلفة، "حيث تم إجراء اللازم لهم، وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، كما تم التعامل مع 87 حادث إنقاذ، إضافة إلى تعقيم وتطهير 982 مركبة ومنشأة وموقع في مختلف المحافظات، وذلك من خلال فريق المواد الخطرة".


 




 

 


 

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