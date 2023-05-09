الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

السفارة السعودية بعمان تعلن تفاصيل إلغاء التأشيرة اللاصقة

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الثلاثاء، 09-05-2023 04:41 م

السفارة السعودية بعمان تعلن تفاصيل إلغاء التأشيرة اللاصقة

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الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة السعودية في عمان عن إلغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة والإقامة الصادرة من بعض ممثليات السعودية في سبع دول، منها الأردن، واستبدلتها بتأشيرة مطبوعة.

وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري التقى في مكتبه فريق العمل القنصلي الذي يزور الأردن حاليا للوقوف على آلية تنفيذ إلغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة والإقامة على جواز السفر، والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية التي تطبع بالنموذج الورقي ( A4) وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

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