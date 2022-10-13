الخميس 13-10-2022
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الخميس، 13-10-2022 11:30 ص

السفارة المغربية: دخول التأشيرة الإلكترونية حيز التنفيذ

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الوكيل الاخباري-أطلقت سفارة المغرب في عمان، خدمة التأشيرة الإلكترونية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية، لتيسير الحصول على تأشيرة لدخول البلاد لبعض الرعايا الأجانب الخاضعين لهذه الإجراءات الشكلية.

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وأوضحت السفارة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن التأشيرة الإلكترونية التي دخلت حيز التنفيذ، هي تصريح شخصي يسمح بالوصول وإقامة قصيرة لمدة 30 يوما على الأراضي المغربية.


ودعت السفارة الراغبين بالحصول على التأشيرة، إلى تقديم طلباتهم عبر نظام إدارة التأشيرات الإلكتروني المعد لهذا الغرض على الرابط ( www.access-maroc.ma ) حيث يتم إصدار التأشيرة إلكترونيا لـ 3 فئات من الرعايا الأجانب الخاضعين للإجراءات الشكلية لتأشيرة الدخول إلى المملكة المغربية.

 




 

 


 

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