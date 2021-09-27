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الإثنين، 27-09-2021 06:34 م

الشواربة يشيد بالإجراءات التنظيمية لمعرض عمان الدولي للكتاب

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الوكيل الاخباري - أشاد رئيس لجنة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة خلال زيارته لمعرض عمان الدولي للكتاب مساء أمس، بالإجراءات التنظيمية للمعرض الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى، ضمن احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية.

وأثنى الشواربة خلال لقائه رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان للكتاب جبر أبو فارس على الجهود المبذولة من القائمين على المعرض في التحضير لإقامة هذه الدورة، الـ 20 من عمر المعرض، والذي يمثل حدثا ثقافيا مهما يحمل اسم "عمان"، والتحضير لبرنامج ثقافي شاركت فيه أمانة عمان بفعاليات نوعية مخصصة للكبار والأطفال.

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