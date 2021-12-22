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الأربعاء، 22-12-2021 09:53 ص

بسبب الضريبة المقطوعة...

الشوبكي: تنكة البنزين (90) تباع للمواطن بأكثر من 16 دينار وتكلفتها 9.25 دنانير

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الوكيل الاخباري - قال الخبير في قطاع النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي إن انخفاض اسعار النفط عالميا يجب ان ينعكس على أسعار المشتقات النفطية في الأردن الا ان الحكومة مصرة على احتساب الضريبة الثابتة المقطوعة.اضافة اعلان


وأضاف الشوبكي في تصريحات تلفزيونية أن تنكة البنزين 90 تباع للمواطن بـ 16 دينارا و70 قرشا الا ان تكلفتها وأجور نقلها وتخزينها تبلغ بـ 9 دنانير وربع الدينار، وان تنكة البنزين 95 تباع بـ 21 دينارا و40 قرشا فيما تصل تكلفتها واجور نقلها الى 10 دنانير، والفرق في ذلك يعود الى الحكومة بفرضها ضريبة مقطوعة على لتر البنزين.

ولفت الشوبكي الى ان تنكة السولار والكاز تباع للمواطن بـ 12 دينارا و30 قرشا الا ان تكلفتها 9 دنانير.

وتراجعت أسعار النفط في السوق الأمريكي، الاثنين، أكثر من 5 في المئة لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي.

وسجل سعر النفط أدنى مستوى في أسبوعين، بفعل تصاعد المخاوف حيال الطلب العالمي و اتساع الفائض في السوق بالتزامن مع الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في معظم أنحاء العالم، وتحذيرات منظمة الصحة العالمية من المتحور الجديد من فيروس كورونا بحسب وول ستريت جورنال.

وانخفض الخام الأمريكي بنسبة 5.2 في المئة إلى مستوى 66.67 دولار للبرميل هو الأدنى منذ 6 كانون الأول الحالي، من مستوى الافتتاح عند 70.35 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 70.35 دولار للبرميل.

وتراجع خام برنت بنسبة 4.6 في المئة إلى مستوى 69.64 دولار للبرميل هو الأدنى منذ 3 كانون الأول الحالي، من مستوى الافتتاح عند 72.76 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 72.80 دولار للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الإثنين، إن أسعار المشتقات النفطية سجلت ارتفاعا بالأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 733 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 719.2 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 1.9 في المئة، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 758.3 دولارا للطن مقابل 743.8 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 1.9 في المئة.

وأشارت إلى أن سعر الديزل ارتفع أيضا من 637.4 دولارا للطن إلى 644 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 1 في المئة، كما ارتفع سعر الكاز من 663.2 دولارا للطن إلى 672.1 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 1.3 في المئة، بينما ارتفع سعر زيت الوقود من 403.4 دولارات للطن إلى 413.2 دولارا للطن بنسبة ارتفاع بلغت 2.4 في المئة.

ولفتت إلى أن سعر الغاز البترولي المسال انخفض في شهر كانون الأول إلى 761.3 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي، الذي بلغ 838.5 دولارا بنسبة انخفاض بلغت 9.2 في المئة.

 




 

 


 

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