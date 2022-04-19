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الثلاثاء، 19-04-2022 11:59 ص

الضمان يوضح حول زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً

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الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي إن نسبة زيادة الأجر الخاضع لإقتطاع الضمان "في الاشتراك الاختياري" للمؤمّن عليهم الذين اشتركوا بالضمان اختيارياً للعام القادم 2023 لم تحدد حتى الآن.

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وبينت المؤسسة، وفقا لما رصده الوكيل الإخباري" أن النسبة لن تقل عن (5%) بجميع الحالات.


وأشارت إلى أنه يتم عادة احتساب نسبة الزيادة وفقاً لمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور. 


وقررت المؤسسة في وقت سابق أن تكون نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً للعام الحالي ( 10%) . 

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