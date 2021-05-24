الثلاثاء 25-05-2021
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الإثنين، 24-05-2021 10:28 م

الطراونة : لا داعي للحظر الجزئي ويجب البدء بفتح القطاعات

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 الوكيل الاخباري - قال الدكتور محمد الطراونة، المتخصص بامراض الجهاز التنفسي والصدرية وأمراض النوم، إن جميع المؤشرات والمعايير الوبائية في المملكة تسمح بفتح القطاعات ، وهي مطمئنة، حيث ان نسبة الفحوصات الإيجابية وصلت لأقل من 5% يوميا ولمدة اسبوعين، كما ان أعداد الإصابات اليومي انخفض بشكل ملحوظ وهو أقل من الف حالة يوميا ونسبة اشغال المستشفيات منخفضة جدا .
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وأضاف في منشور له عبر الفيسبوك أنه لا داعي للإغلاقات المستمرة خصوصا استمرار الحظر الجزئي، ولسنا بحاجة اليه حاليا، لأن قطاعات سياحية واقتصادية متضررة بشكل كبير .

 




 

 


 

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