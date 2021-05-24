الطراونة : لا داعي للحظر الجزئي ويجب البدء بفتح القطاعات



الوكيل الاخباري -

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قال الدكتور محمد الطراونة، المتخصص بامراض الجهاز التنفسي والصدرية وأمراض النوم، إن جميع المؤشرات والمعايير الوبائية في المملكة تسمح بفتح القطاعات ، وهي مطمئنة، حيث ان نسبة الفحوصات الإيجابية وصلت لأقل من 5% يوميا ولمدة اسبوعين، كما ان أعداد الإصابات اليومي انخفض بشكل ملحوظ وهو أقل من الف حالة يوميا ونسبة اشغال المستشفيات منخفضة جدا .وأضاف في منشور له عبر الفيسبوك أنه لا داعي للإغلاقات المستمرة خصوصا استمرار الحظر الجزئي، ولسنا بحاجة اليه حاليا، لأن قطاعات سياحية واقتصادية متضررة بشكل كبير .