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الإثنين، 31-01-2022 03:16 م

الطقس حتى الخميس.. زخات من الامطار والثلوج - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - بينت دائرة الأرصاد الجوية حالة الطقس حتى نهاية الاسبوع الحالي، حيث تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي لتسود أجواء باردة، وغائمة جزئيا تتحول احيانا الى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا. 

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وقالت الادارة ان هناك احتمال ضعيف في ساعات ليل الاثنين الثلاثاء لهطول زخات خفيفة من الثلج ولفترة قصيرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


ويوم الثلاثاء، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من الاردن ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 

ويوم الأربعاء، ترتفع درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها بقليل، الأجواء مشمسة بوجه عام، و باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار خاصة في مناطق البادية.


اما يوم الخميس تستمر الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المختلفة، وتدريجيا مع ساعات الليل تتكاثر كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء مختلفة من المناطق الغربية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

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