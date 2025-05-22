أكسيوس: إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية إذا انهارت المحادثات بين طهران وواشنطن

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الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن تل أبيب تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية إذا انهارت المحادثات بين طهران وواشنطن. اضافة اعلان





وبين أكسيوس، أن نتنياهو عقد اجتماعا حساسا مع وزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات بشأن المحادثات النووية.



وأوضح أن أي ضربة على إيران لن تكون واحدة بل ستكون حملة عسكرية تستمر أسبوعا على الأقل.