العقبة: تتويج الفائزين بسباق آيلة للركض من البحر الميت الى الأحمر

الوكيل الإخباري - رعى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، حفل الإعلان عن الفائزين بسباق أيلة للركض من البحر الميت الى البحر الأحمر" بنسخته الثالثة والعشرين في مدينة العقبة بحضور أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي والمدير التنفيذي لشركة واحة أيلة المهندس سهل دودين، الذي نظمته مجموعة عداءو عمّان بمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة.

وشهد السباق مشاركة لافتة ومنافسات قوية بين 300 متسابق و30 فريقاً يمثلون الشرق الأوسط، وآسيا، والأمريكيتين، وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا، حيث قطعوا مسافة تمتد إلى 242 كيلومترا من جسر الموجب على شاطئ البحر الميت، إلى أيلة في مدينة العقبة على شاطئ البحر الأحمر، خلال فترة زمنية تبلغ 24 ساعة انتهت مساء أمس الجمعة.



وحصد المركز الأول في فئة التتابع الحر من 10 عدائين فريق "Torsdagsmila"، فيما جاء في المركز الثاني فريق "Running for RC "، وفي المركز الثالث فريق "CGE Jordan"، وفي فئة التتابع الحر من 5 عدائين فاز في المركز الأول فريق "Spartan".



أما في فئة تتابع نصف ماراثون للفرق من 10 عدائين فقد حصد فريق" Run Through Jordan " المركز الأول، وجاء فريق"Running Amman-Easier Said Than Run) في المركز الثاني، بينما جاء فريق (Worst Pace Scenario) في المركز الثالث.

وفي فئة تتابع نصف ماراثون للفرق من 5 عدائين، حصد فريق" Running Amman-Fasta than Eat Pasta, Run Fasta" المركزين الأول والثاني.



وفي فئة المدارس (تتابع حر) من 10 عدائين فاز فريق "Super speed " من مدرسة اكاديمية ويتمن بالمركز الأول، يليه في المركز الثاني فريق Sharks" " من مدرسة العقبة الدولية، وفي المركز الثالث فاز فريق مدرسة كينغز أكاديمي.



وخلال حفل التتويج، هنأ المهندس دودين جميع الفائزين السباق الذي يعد الأطول والأكثر إثارة على مستوى المنطقة، متمنيا لمن لم يحالفهم الحظ الفوز في السباقات اللاحقة التي ستنظمها أيلة في الأشهر المقبلة.



وأشاد بالروح الرياضية والتنافسية العالية التي تمتعت بها الفرق وأعضاؤها من العدائين من داخل وخارج المملكة، مشيراً إلى أن المشاركة القياسية والمتنوعة من العدائين والفرق المحلية والعربية والعالمية يعكس الصورة الإيجابية لإقامة البطولات والفعاليات الرياضية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والأردن عموماً التي تحتضنها " أيلة" محققة أهداف المشاركة المجتمعية من خلال الرياضة والمساهمة بالترويج السياحي للعقبة والأردن بشكل عام.



من جهته، ثمن مدير "عداءو عمان" سمير فركوح جهود الفرق المشاركة والمساندة والمتطوعين على التنظيم الرفيع للسباق بجميع مراحله وعلى رأسهم الأجهزة الأمنية التي أشرفت على سلامة المشاركين، وكذلك الاهتمام الذي أبدته أيلة بدعم واحتضان فعاليات السباق ما أعطى المشاركين الفرصة لإبراز قدراتهم.



وأضاف فركوح ان السباق اعتمد على ميثاق الشرف والروح الرياضية من حيث التقيد بأنظمة وقوانين المشاركة الى جانب التعليمات الخاصة بالسباق والتي طبقت على جميع المتواجدين مثل السلامة العامة والمحافظة على البيئة والطبيعة الجميلة خلال مسار السباق.



وبيّن أن هذه المشاركة الدولية الواسعة تلعب دورا كبيرا بتسليط الضوء على الأردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص ، وتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط كمركز للأنشطة الرياضية.