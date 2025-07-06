الأحد 2025-07-06 05:35 م
 

تنويه صادر عن رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأحد، 06-07-2025 05:27 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى اعتباراً من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025.

اضافة اعلان


ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمرّ هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.
وتركِّز هذه الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.


ويهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين إسرائيل ترسل وفدا إلى قطر لمحادثات غزة قبل سفر نتنياهو لواشنطن

رئاسة الوزراء

أخبار محلية تنويه صادر عن رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تقرر حلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية "قافلة النزاهة" تزور المجلس التمريضي

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له

العيسوي يعزي عشائر آل عباسي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر آل عباسي

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية التنمية : الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة للإتحاد النسائي العام تستلم مهامها بعد استكمال الإجراءات القانونية

ح90ح0

فيديو منوع هكذا يتم بناء المنازل ولكن بنسخة أصغر



 
 





الأكثر مشاهدة