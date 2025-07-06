تنويه صادر عن رئاسة الوزراء

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمرّ هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.
وتركِّز هذه الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
ويهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقرر حلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى
-
"قافلة النزاهة" تزور المجلس التمريضي
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له
-
الديوان الملكي يعزي عشائر آل عباسي
-
التنمية : الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة للإتحاد النسائي العام تستلم مهامها بعد استكمال الإجراءات القانونية
-
"المياه" توقع اتفاقيات مشاريع بقيمة 39 مليون دولار
-
"إقليم البترا " تبحث مع "أصحاب الرواحل" تحديات القطاع
-
صندوق الحسين للإبداع يطلق الدورة 8 لجائزة ثقافة الطفل