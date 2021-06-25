الجمعة 25-06-2021
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الجمعة، 25-06-2021 12:21 م

القبض على ممثل مصري لاتجاره بالممنوعات

شرطة مصر


الوكيل الإخباري - قبضت أجهزة الأمن المصرية على صلاح مجاهد وشهرته "تفاهة" والذي شارك في فيلم “بلية ودماغه العالية” بطولة الفنان محمد هنيدي لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر بمنطقة الشرابية و3100 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.

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وشارك مجاهد في فيلم "بلية ودماغه العالية"، الذي شارك في بطولته الفنان محمد هنيدي وأحمد زاهر وغادة عادل وهالة فاخر وسعيد صالح، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج نادر جلال، وتم عرضه سنة 2000، كما شارك في مسلسل "رجل في زمن العولمة"، واختفى عن الساحة الفنية أكثر من 14 عاما، وفقا لصدى البلد.


وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

 

البيان

 




 

 


 

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