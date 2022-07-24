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الأحد، 24-07-2022 08:30 م

القضاة : مؤشرات على انخفاض أسعار الزيوت النباتية عالميا

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة إن هنالك مؤشرات على انخفاض أسعار الزيوت النباتية عالميا خلال الفترة المقبلة.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأحد، أكد القضاة أن أي سلعة يتم شراؤها بأسعار منخفضة سيتم عكس سعرها فورا على المواطنين، بما فيها الزيوت النباتية.

وشدد على أن المؤسسة تعمل على التخفيف عن المواطنين من خلال تقديم السلع بأسعار منخفضة، واتباع جميع الإجراءات لتحقيق هذه الغاية.

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