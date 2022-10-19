الكسبي يفتتح أعمال المنتدى الوطني للمساكن

الوكيل الإخباري

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- مندوبًا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، المنتدى الوطني للمساكن.وقال الكسبي في كلمة له خلال الافتتاح، إن قطاع الإسكان والبنية التحتية من القطاعات الأساسية المؤثرة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، حيث يساهم بنحو 6% من الناتج الإجمالي، مشيرًا إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي يساهم في زيادة مقدرة الدولة بتخصيص استثمارات مناسبة للبنية التحتية والهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية وضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين من حيث الصحة والتعليم والبيئة المناسبة والإسكان.وأكد أن سياسات عمل القطاع واستراتيجياته المُحكمة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري وتطويرها بما يتناسب مع التطور، تتيح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشار الكسبي إلى أنه على الصعيد الوطني تبنت الحكومة كأول دولة عربية الاستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989، والتي اعتمدت بديل القطاع الخاص الإسكاني الموجه الذي يقوم على التبني والتنفيذ لجملة من التوصيات التي تستند إلى إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في تلبية الحاجة السكنية لمختلف شرائح المجتمع الأردني.