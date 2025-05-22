فقدان الاتصال بمسيرة تجسس أمريكية فوق مياه البحر الأسود

الوكيل الإخباري- فُقد الاتصال بالطائرة الأمريكية المسيرة RQ-4D Phoenix المخصصة لأغراض التجسس فوق مياه البحر الأسود، حسب ما أوردته بيانات خدمة Flightradar24.



وكانت المسيرة المسجلة ضمن قوات حلف "الناتو" تحلق يوم أمس الأربعاء فوق البحر الأسود وأرسلت إشارة بالرمز 7600، الذي يعني فقدان الاتصال اللاسلكي، قبل الوصول مرة أخرى إلى نطاق منطقة الدوريات ومن ثم عادت إلى قاعدتها في إيطاليا.

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ومن المعروف أن الشركة المصنعة لهذه الطائرة الاستراتيجية هي شركة Northrop Grumman. ووفقًا لبيانات حلف "الناتو"، فإن مدى عمل الطائرات المسيرة للتجسس منخفضة الرؤية RQ-4D Phoenix يصل إلى 16 ألف كيلومتر، ويمكنها التحليق بشكل مستمر لأكثر من 30 ساعة من دون الحاجة إلى تنفيذ أي هبوط.



وتشهد أجواء منطقة البحر الأسود تحليقا متكررا لطائرات حلف "الناتو" من مختلف أنواعها ناهيك عن محاولات كييف المستمرة في تسيير زوارق مسيرة ويتم التعامل معها وتدميرها من قبل قوات الجيش الروسي.

RT