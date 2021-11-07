المدن الصناعية تدعو لمزيد من الحوافز لتشجيع بيئة الاستثمار

الوكيل الإخباري- قال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد، إن المدن الصناعية بحاجة الى المزيد من الحوافز لدعم وتعزيز بيئة الاستثمار فيها.

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واشار الى الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز بيئة الاستثمار في المدن الصناعية العاملة في مختلف مناطق المملكة، والتي تمثلت مؤخرا بالزيارات الميدانية للجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان، ولقاء ممثلي القطاع الصناعي، لإبراز القضايا التي تواجه الصناعة الاردنية في المدن الصناعية، باعتبارها المشغل الاكبر للشركات الصناعية في المملكة.



واضاف ان ابرز تلك القضايا، تتمثل بمشكلة الطاقة والإجراءات الجمركية والضريبية اضافة الى ضرورة تبسيط اجراءات الاستثمار، مؤكدا وجود تخوف لدى المستثمرين من القانون المعدل لقانون الاستثمار وحصر الجهات المعنية بالتدريب والتشغيل وربط محطة تنقية مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية عبر خطوط شبكة الصرف الصحي لتلافي تبعاتها على المجتمعات المجاورة للمدينة.



وتضم شركة المدن الصناعية، تسعة مدن منتشرة في مختلف المحافظات، اكبرها في منطقة سحاب بالعاصمة عمان وتحاذيها مدينة الموقر، اضافة الى مدينة الحسن الصناعية في اربد ومدن الكرك والعقبة والمفرق والسلط والطفيلة ومأدبا. وحول مشاريع التوسعة واقامة مبان صناعية جديدة، قال جويعد، إن الشركة تنفذ حاليا عددا من مشاريع التوسعة نتيجة للطلب العالي على الاستثمار في مواقع المدن الصناعية، مشيرا الى توسعة في مدينة الموقر الصناعية على مساحة 305 دونمات، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها 90%.



واشار الى اعمال توسعة مدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد على مساحة 214 دونما، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها الى 70 % وتشمل تنفيذ مبان صناعية نمطية بمساحة تقارب (18) الف متر مربع، فضلا عن تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والانارة وغيرها من خدمات البنية التحتية اللازمة للاستثمارات الصناعية، اضافة إلى تسوية قطع الاراضي وخزانات المياه وإنشاء الطرق.



وبين ان الشركة تتابع اقامة مبان صناعية جديدة في مدينة المفرق الصناعية، التي تصل الى نحو 12 الف م2 ، لتكون جاهزة امام الاستثمارات الراغبة في الاستثمار في هذه المدينة الواعدة، فضلا عن طرح الشركة لعطاءي تنفيذ واشراف مصانع نمطية جديدة في مدينة السلط الصناعية.



واضاف ان الشركة باشرت بإنشاء وتطوير محطتي التنقية في المدينتين الصناعيتين بمأدبا والسلط، بتكلفة اجمالية تقارب 4 ملايين دينار، بهدف تكاملية الخدمات الممنوحة للمستثمرين الصناعيين، وستكون فترة التنفيذ لكلا المحطتين سنة كاملة.