المستقلة للانتخاب : إنتهاء فترة تقديم الطلبات الشخصية في جداول الناخبين الأولية

الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن انتهاء فترة تقديم الطلبات الشخصية على جداول الناخبين الاولية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان .



ووفقا للقانون فإنه يحق لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجداول الاولية للناخبين أو وجد خطأ في تحديد مركز الاقتراع الخاص به، ولكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الاولية للناخبين، أن يتقدم بطلب خطي لدى أي مكتب أحوال مدنية وجوازات في المملكة، لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز الاقتراع الخاص به، أو لادراج اسمه في الجداول، حسب النموذج المعد لهذه الغاية، خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب الجداول الاولية للناخبين.

اضافة اعلان