الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

جونسون يدعو البريطانيين إلى تلقي جرعة معززة ضد فيروس كورونا

الحكومة تحذر الأردنيين : تحت طائلة المسؤولية

تحديد موعد نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية - تفاصيل

1.5 بالمئة نسبة إصابات كورونا في الجامعات

نذير عبيدات : المملكة تعاملت مع الوباء في عدة محطات

توصيات من لجنة الأوبئة بعد انتشار المتحور الجديد أوميكرون

تراجع أسعار الذهب عالميا

مجلس الصحفيين يستكمل تشكيل اللجان المركزية ويفتح الباب للتسجيل بالمساندة

الصحة العالمية: المرحلة الحادة من جائحة كورونا تنتهي في 2022 لكن الفيروس لن يرحل

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

الأربعاء، 29-12-2021 06:32 م

المستقلة للانتخاب : إنتهاء فترة تقديم الطلبات الشخصية في جداول الناخبين الأولية

1220212884458997669618


 الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن انتهاء فترة تقديم الطلبات الشخصية على جداول الناخبين الاولية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان .

ووفقا للقانون فإنه يحق لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجداول الاولية للناخبين أو وجد خطأ في تحديد مركز الاقتراع الخاص به، ولكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الاولية للناخبين، أن يتقدم بطلب خطي لدى أي مكتب أحوال مدنية وجوازات في المملكة، لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز الاقتراع الخاص به، أو لادراج اسمه في الجداول، حسب النموذج المعد لهذه الغاية، خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب الجداول الاولية للناخبين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تحذر الأردنيين : تحت طائلة المسؤولية

index-43

تحديد موعد نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية - تفاصيل

12202129103437902557561

1.5 بالمئة نسبة إصابات كورونا في الجامعات

11202126164539367177039

نذير عبيدات : المملكة تعاملت مع الوباء في عدة محطات

12202127174532514283939

توصيات من لجنة الأوبئة بعد انتشار المتحور الجديد أوميكرون

1220212122457549315204

مجلس الصحفيين يستكمل تشكيل اللجان المركزية ويفتح الباب للتسجيل بالمساندة

أخبار متعلقة
1220211922180957586042

الأمن العام : ضبط شخصين اعتديا على احد موظفي خدمة التوصيل بعمان

12202122192918857286253

المستقلة للانتخاب : إنتهاء فترة الاعتراض على الغير في جداول الناخبين الأولية

12202119175616545488227

المستقلة للانتخاب تصدر دليل العدالة الانتخابية

معان

بلدية معان تنفذ مشروعات بنية تحتية وخدمية

1220211114385660756489

المستقلة للانتخاب تنشر أماكن عرض جداول الناخبين الأولية

11202125222131820233051

الشريف: فوز بلدية اربد بجائزة البلدية المتميزة دافع لمزيد من الإنجازات