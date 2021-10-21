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الخميس، 21-10-2021 02:44 م

الملكة رانيا العبدالله تفتتح المعرض السنوي لمؤسسة نهر الأردن

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الوكيل الاخباري- افتتحت جلالة الملكة رانيا العبدالله، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة نهر الأردن، الخميس، معرض تصاميم نهر الأردن الرابع والعشرين المقام في صالة العرض التابعة للمؤسسة في عبدون.

وتجولت جلالتها بحضور المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن انعام البريشي في أروقة المعرض، واطلعت على منتجات هذا العام المنسوجة يدويا بزخارف مستوحاة من إرث وحضارة الأردن.

كما قابلت جلالتها مجموعة من داعمي وشركاء المؤسسة خلال تجولها في صالة العرض.

والتقت جلالتها مجموعة من حرفيات مشروع تصاميم نهر الأردن اللاتي تم تدريبهن وتمكينهن من تأمين وظائف مستدامة ضمن مشاريع المؤسسة الحرفية.

وأشادت جلالتها في حديثها مع الداعمين بجهودهم وما يقدمونه، وبجهود السيدات المبذولة في التصاميم والمشغولات، وأثنت على الأثر الكبير لشراء هذه المشغولات والذي ينعكس على دعم أسرهن بشكل يلمسه كل فرد فيها.

وجاء معرض تصاميم نهر الأردن هذا العام تحت عنوان "الأردن... بأيدٍ حرفية" ويشتمل على مجموعة من الأعمال اليدوية والتحف البصرية والمطرزات الجديدة المستوحاة من الطبيعة والفولكلور الأردني، والمشغولة بأيدي حرفيات المجتمع المحلي اللاتي يعتمدن في عيشهن على الفنون الحرفية والمستفيدات من معرض تصاميم نهر الأردن ومركز الكرمة للتطريز ومشروع نساء بني حميدة للنسيج ومشروع وادي الريان، حيث جرى هذا العام تمكين أكثر من 520 مستفيدة ضمن تلك المشاريع للريادة الاجتماعية.

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